Президент Украины Зеленский во вторник заявил о болезненных потерях ВСУ в битве за Северодонецк и в боевых действиях на территории Харьковской области. Зампред Общественной палаты ДНР Анна Ревякина прокомментировала это его высказывание, отметив, что украинский лидер ничего нового не сообщил.

О том, что украинская армия несет потери, известно давно, но Зеленский вспомнил о них перед саммитом представителей стран НАТО с одной конкретной целью – выпросить новую поставку оружия. Оно необходимо украинскому лидеру, чтобы продолжать затягивать конфликт. Поэтому он пойдет на что угодно, чтобы достичь цели.

Зеленский готов признавать проигрыши на отдельных участках фронта, гиперболизировать события, происходящие на Донбассе, утрировать лишь бы разжалобить Запад и получить желаемое.