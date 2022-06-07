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В Вашингтоне нет единого центра принятия решений в администрации американского президента Джо Байдена. Именно это может спровоцировать прямое столкновение США и России. Такое мнение в интервью с изданием Pravda.Ru высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Эксперт отметил, что сейчас в США очень ненадежная система управления. Байден оказался неспособен контролировать ситуацию. Нет общего понимания, кто и за какие вопросы отвечает. Ситуация в любой момент может сорваться в неконтролируемую эскалацию.

Негативно на развитие ситуации могут повлиять очередные поставки Киеву американских РСЗО HIMARS. Если они будут использоваться для атак на российские города, то Москве придется ответить. А ответом станет удар по Польше. В такой ситуации Вашингтону придется поддерживать Варшаву. Не получится не реагировать не военным путем.

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