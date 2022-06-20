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Массовая сдача в плен украинских боевиков стала следствием падения боевого духа. Причем снижение морально волевых качеств наблюдается не только в рядах ВСУ, но и в националистических батальонах, рассказал изданию «МК» военный эксперт Евгений Линин.

Он напомнил недавний эпизод со сложившими оружие боевиками подразделения «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в России). Они некоторое время пытались отстоять населенный пункт Метелкино, однако поняли всю бессмысленность сопротивления и сдались в плен. Сейчас они активно сдают своих сослуживцев, прячущихся на северодонецком заводе «Азот».

Сдача в плен выказывает отчаяние украинских военных. Они читают пропаганду, распространяемую властями, но прекрасно видят, что она не имеет ничего общего с реальностью. Так как ни о какой «перемоге» не может быть и речи, вместо нее ВСУ несут огромные потери на каждом участке фронта.

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