Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Киев с нетерпением дожидается натовских РСЗО, а также предположил, на каких направлениях ВСУ намерены их применять.

По словам аналитика, Киев вряд ли станет повторять ошибку с гаубицами M777, которые были отправлены на Донбасс. Большая часть этих орудий была уничтожена по пути, остальные же ВС РФ либо ликвидировали в боях, либо взяли в качестве трофеев.

Поэтому скорее всего ВСУ намереваются ударить из западных РСЗО по Херсонской области, которая сейчас находится под контролем российских войск.

В интервью порталу «Украина.ру» Леонков также отметил, что если Киев рискнет нанести удар по территории РФ, ответ России будет моментальным и жестким.