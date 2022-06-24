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Российские ВС под Донецком продолжают успешную реализацию плана Генштаба по «перемалыванию» подразделений противника. Киев постоянно вынужден присылать на фронт все новые силы, однако они по качеству значительно хуже уже ликвидированных подразделений, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что Киев не прекращает обстрелы мирных городов Донбасса, однако все чаще сталкивается с нехваткой боеприпасов. Если раньше в основном прилетали советские снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, то сейчас в основном используется 155-миллиметровая ствольная артиллерия, которая поставляется Западом. Для систем производства СССР боезарядов у Киева становится все меньше.

Также Леонков заявил, что Киев обстреливает мирные города кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный урон мирному населению. Это деяние одинаково карается трибуналом как в независимых республиках Донбасса, так и в Европе.

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