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Соединенные Штаты намерены передать Украине свои дальнобойные РСЗО M142 HIMARS. И хотя Киев пообещал в ответ не использовать эти боевые системы для ударов по территории России, подобные риски все же сохраняются. В связи с этим военный эксперт Алексей Леонков рассказал, можно ли защититься от этих боевых систем.

По его словам, главная сложность заключается в обнаружении реактивных систем залпового огня. Они мобильные и хорошо маскируются, поэтому для их выявления лучше всего использовать спутниковые группировки и разведывательные самолеты. С беспилотниками все не так просто, но и они имеют все шансы вычислить местоположение HIMARS, если район их расположения известен хотя бы приблизительно.

Менее сложная ситуация вырисовывается с перехватом снарядов, выпускаемых РСЗО. В распоряжении ВС РФ имеются зенитно-ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», «Тор-М2» и «Бук-М3», которые без особого труда смогут перехватить реактивные боеприпасы.

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