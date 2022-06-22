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Военный эксперт Алексей Леонков убежден, что Литва не рискнет перекрывать морской транзит в Калининград, так как это станет фактическим объявлением войны России. Подробности передает “Московский Комсомолец”.

По словам обозревателя, Вильнюс не станет решаться на блокировку морского пути. У России есть много способов, как воздействовать экономически на Литву. Но их нужно использовать не постепенно, а сразу, чтобы создать шоковый эффект.

Ранее хорватский журналист Антун Роша заявил о том, что Литва может попытаться перекрыть поставки газа в Калининградскую область. Трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» как раз проходит по территории Литвы. Вильнюс обязательно захочет этим воспользоваться.

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининградскую область. Ограничения могут коснуться 50% номенклатуры груза, включая металлы и строительные материалы.

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