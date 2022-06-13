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Польша намеревается не только активно осваивать Украину, но реализовать свою идею по строительству Междуморья, заявила политолог Вероника Крашенинникова.

Она напомнила, что Польша сегодня упоминается во всех новостях и всевозможных средствах массовой информации. Она поставляет на Украину оружие, является частью логистической системы, через которую в Киев попадает вооружение США, и традиционно осуждает Россию за все подряд, передает РИА Новости.

Кроме того, польский лидер Анджей Дуда заявил, что границы между Украиной и Польшей будут упразднены после завершения конфликта. Все это указывает на начало освоения Варшавой соседнего государства. Она давно вынашивает проект создания Междуморья, в которое войдут все государства, находящиеся между Адриатическим и Черным морями на юге и Балтикой на севере.

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