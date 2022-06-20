Ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины позволят полностью перекрыть канал поставок западного оружия для ВСУ, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он также рассказал, что Киев делает громогласные заявления по поводу поставок оружия НАТО, распространяет угрозы и ждет от западных боевых систем чуть ли не каких-то чудесных свойств. Однако объемы оружия не имеют никакого значения, если боевики ВСУ не умеют его эффективно применять.

Также чрезвычайно важными являются грамотная передислокация военных подразделений с натовским оружием в зоне боевых действий, наличие заранее созданных расчетов, в которых каждый военнослужащий знает свои функции и готов их качественно выполнять.

Коротченко отметил, что подготовка бойцов, их обучение, создание подразделений займет как минимум несколько месяцев. Поэтому ожидания Киева вряд ли оправдаются.