Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ необходимо начинать наносить высокоточные удары по центрам принятия решений в Киеве, так как это единственный способ одержать уверенную победу в специальной военной операции. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что Киев начинает наглеть, не видя жесткого ответа на обстрелы нефтедобывающих платформ, приграничных районов России, Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Такими темпами он скоро станет обстреливать объекты внутри РФ.

ВС РФ требуется усилить противовоздушную оборону, чтобы больше не допускать появления украинских БПЛА на своей территории, активизировать контрбатарейную борьбу, задействовать ударные дроны для ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине. Но главная задача – это все же атаки на центры принятия решений, которые отобьют у ВСУ желание обстреливать мирные города Донбасса и приграничные районы РФ.

Вам может понравиться

Министр обороны Украины Резников считает не до конца решенным вопрос о поставках западного оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос поставок западного оружия в страну все еще решен не окончательно. Теперь Киев хочет получить современные истребители и танки. Глава Минобороны отметил, что

В Пентагоне одобрили отход войск ВСУ из Северодонецка

Выход украинских подразделений из Северодонецка даст им возможность занять более подходящие для дальнейшей обороны позиции. Поэтому решение об отступлении было правильным, заявил на брифинге для СМИ представитель Минобороны США. Подробности

The Wall Street Journal назвала заявления Байдена о “путинской инфляции” трижды ложью

Заявления президента США Джо Байдена о «путинской инфляции» – это «трижды ложь» в которой кроется серьезная опасность для американской экономики, уверены авторы издания The Wall Street Journal. Они отмечают, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |