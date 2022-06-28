ВС РФ необходимо начинать наносить высокоточные удары по центрам принятия решений в Киеве, так как это единственный способ одержать уверенную победу в специальной военной операции. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что Киев начинает наглеть, не видя жесткого ответа на обстрелы нефтедобывающих платформ, приграничных районов России, Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Такими темпами он скоро станет обстреливать объекты внутри РФ.

ВС РФ требуется усилить противовоздушную оборону, чтобы больше не допускать появления украинских БПЛА на своей территории, активизировать контрбатарейную борьбу, задействовать ударные дроны для ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине. Но главная задача – это все же атаки на центры принятия решений, которые отобьют у ВСУ желание обстреливать мирные города Донбасса и приграничные районы РФ.