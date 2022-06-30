Российским ВС удалось навязать противнику свою тактику, из-за чего Украина несет колоссальные потери, жалуется киевский военный эксперт Александр Кочетков. Он пояснил, что ВСУ проигрывают в огневой мощи, но упорно используют одни и те же приемы в обороне, которые не приносят результата, передает РИА Новости.

Именно благодаря правильно выбранной тактике ВСУ продвигаются вперед медленно, но стабильно. ВСУ же только несут потери, стремясь удерживать позиции по принципу «ни шагу назад», который совершенно не подходит в сложившейся ситуации.

По мнению Кочеткова, Украине не мешало бы озаботиться проведением рейдов по тылам ВС РФ, а также высокоманевренных операций малыми силами. Но Генштаб ВСУ действует безо всякого креатива. Происходит это из-за отсутствия опыта у офицеров, а также нехватки ресурсов. Осуществлять какие-то операции просто нечем, что приводит к скатыванию к позиционным боям, в которых невозможно обойтись без серьезных потерь.