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Киев по количеству беспилотников превосходит ВС РФ, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что Украине поставляют большое количество дронов-камикадзе и других БПЛА, что ставить российскую армию в невыгодное положение.

По словам эксперта, Россию немного подвел Китай, который вместо массовых поставок беспилотников предпочел вообще уйти с рынка. Из-за этого РФ использует исключительно свои БПЛА, которых меньше, чем на вооружении ВСУ.

Аналитик также отметил, что Россия нашла выход из положения. Она успешно применяет трофейные дроны, которые боевики оставляют на позициях. Также, в распоряжение ВС РФ попадает и другое западное вооружений. К примеру, Народная милиция получила 138 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», каждый из которых обходится Украине почти в 700 тысяч долларов.

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