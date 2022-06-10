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У ВС РФ не всегда получается своевременно перекрыть каналы поставок западного вооружения в Киев, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что основной проблемой является Польша, которая организовала своеобразный «мост», через который ВСУ получает запасные части к истребителям Су-27 и штурмовикам Су-25.

Аналитик напомнил, что дело не ограничивается лишь комплектующими. Некоторые самолеты, как те же Су-25, поставляются Киеву полностью, но в разобранном виде. Кроме того, на территории Польши фактически находится ремонтная база, позволяющая Украине восстанавливать поврежденные и неисправные истребители.

Именно из Польши на Украину уже поступило 18 самоходных гаубиц «Краб», которые обладают дальностью поражения целей в 40-70 километров в зависимости от используемых снарядов. Также она намерена перебросить Киеву гаубицы PzH 2000 из Голландии и Германии.

Появление в распоряжении ВСУ подобной техники спровоцирует эскалацию на Украине, причем под угрозой террора оказывается мирное население, уверен военный историк.

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