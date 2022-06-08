Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, как Финляндия хвастала своими огромными бомбоубежищами, якобы способными обеспечить выживание населения даже в случае ядерной войны. Он отметил, что в распоряжении ВС РФ имеется вооружение, которое не оставит от этих сооружений камня на камне.

В интервью порталу “Украина.ру” Кнутов вспомнил удар ВС РФ по хранилищу боеприпасов в Ивано-Франковской области, которое также якобы было способно пережить ядерный удар. Но для него оказалось достаточно всего одной гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

По словам Кнутова, боезаряды «Кинжал» и «Калибр» вполне могут уничтожить и хваленые финские бомбоубежища. Поэтому если Хельсинки или Стокгольм продолжат свой курс на Североатлантический альянс, они в полной мере испытают на себе действие не ядерных, но весьма мощных российских ракет.