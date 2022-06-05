Штурм Авдеевки и Марьинки, которые были превращены украинскими боевиками в мощные крепости, может и не понадобиться, если ВС РФ возьмут эти населенные пункты в огневое кольцо, считает военный историк Юрий Кнутов.

Он рассказал изданию «Украина.ру», что в Авдеевке находится коксохимический завод с пожароопасными веществами, способными спровоцировать крупное возгорание. Марьинка же хорошо укреплена, и лобовая атака на нее может привести к серьезным потерям.

Именно поэтому Авдеевку лучше всего обойти с запада, а Марьинку с юга, что позволит полностью заблокировать эти населенные пункты. Отсутствие снабжения вынудить ВСУ сдаться добровольно из-за отсутствия боеприпасов, топлива, воды и еды.

Кнутов напомнил, что практически такая же тактика была использована в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», где боевики сперва отпустили удерживаемое в качестве заложников мирное население, а затем сдались сами.