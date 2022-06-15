Донбас 13 июня подвергся масштабной атаке со стороны ВСУ. За один день по городу было выпущено 300 снарядов РСЗО и артиллерии. Повреждена не только гражданская инфраструктура, но есть и жертвы среди мирных жителей. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию “Украина.ру” о том, как можно прекратить обстрелы.

По мнению эксперта, нет смысла в том, чтобы сейчас эвакуировать жителей до стабилизации обстановки. По словам Кнутова, сейчас нужно постепенно окружать Авдеевку и Марьинку, после этого зачистить их.

При этом эксперт отметил, что вопрос эвакуации может встать снова, если на фронте появятся западные РСЗО MLRS или HIMARS. У этих систем дальность боя составляет 70-75 км. Они могут привести к том, что угроза для Донецка возникнет и из других городов, которые подконтрольны Киеву.

Юрий Кнутов отметил: «Однако у нас есть одно преимущество: после уничтожения вражеских укрепрайонов от Авдеевки до Северодонецка у ВСУ больше не будет мощной линии обороны. Но враг возводит укрепрайоны близ Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Николаева и Одессы до сих пор».