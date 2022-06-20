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Военный эксперт Сергей Хатылев назвал блестящей операцию ВС РФ по уничтожению генералитета украинской армии, а также отметил профессиональную работу разведчиков.

По словам аналитика, обнаружение командного пункта, в котором собралось более 50 украинских генералов и высших офицеров – это отличное достижение разведывательных подразделений, а также агентуры и спецназа. Оно позволило не только уничтожить крупных военачальников, отвечающих за боевые действия на Запорожском и Николаевском направлениях, но еще и подорвать моральных дух ВСУ, приводит слова эксперта издание «Взгляд».

Напомним, что Минобороны сообщило об уничтожении более 50 генералов, которые находились на совещании в одном из засекреченных командных пунктов. Предполагается, что они собрались вместе, чтобы обсудить план серьезной операции, но попали под высокоточный ракетный удар.

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