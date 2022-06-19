Российские ВС имеют неоспоримые преимущества, которые позволят им одолеть любого противника, заявил военный эксперт Сергей Хатылев. Он пояснил, что военнослужащие в совершенстве владеют всеми видами используемого в спецоперации оружия, что обеспечивает им явное превосходство над ВСУ.

Также эксперт отметил, что в ходе спецоперации проводятся испытания многих новых боевых систем. Так, отлично себя проявили истребители Су-57, которые впервые были объединены в единую информационную сеть и получили возможность делиться данными, требуемыми для успешного выполнения боевой задачи.

Хатылев напомнил, что Запад в стремлении затянуть боевые действия, накачивает Украину оружием, однако сравнивать его с российскими системами нужно по качеству, а не по количеству. К примеру, беспилотники ВС РФ гораздо совершеннее и эффективнее турецких Bayraktar TB2. Кроме того, боевикам ВСУ нужно постоянно обучаться использованию новых вооружений, присылаемых НАТО. А военнослужащие ВС РФ отлично знают все особенности применяемых боевых систем.