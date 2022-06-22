ВСУ вряд ли остановятся и прекратят периодические обстрелы острова Змеиный, находящийся под контролем ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо задуматься об установлении контроля над Одессой, уверен каперанг запаса Владимир Гундаров.

Он отметил, что все плавсредства, которые ВСУ могли бы использовать для высадки десанта на остров, были уничтожены 14 ракетными ударами в минувший понедельник. Однако Киев, получивший на вооружение противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун», никак не успокоится и продолжает обстреливать Змеиный.

Стремление украинской армии восстановить контроль над островом вполне понятно, так как он дает возможность держать на прицеле все подходы к Одессе и северо-западные участки Черного моря. Однако ВС РФ не отдадут Змеиный. В настоящий момент бороться с ракетами противника помогают средства ПВО, но единственный способ полностью прекратить обстрелы – это установить контроль над Одессой, цитирует слова военного эксперта «Общественная служба новостей».

Напомним, что помимо Одессы, ВС РФ атаковали Очаков, практически полностью уничтожив остатки украинского флота.