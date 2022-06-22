читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ вряд ли остановятся и прекратят периодические обстрелы острова Змеиный, находящийся под контролем ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо задуматься об установлении контроля над Одессой, уверен каперанг запаса Владимир Гундаров.

Он отметил, что все плавсредства, которые ВСУ могли бы использовать для высадки десанта на остров, были уничтожены 14 ракетными ударами в минувший понедельник. Однако Киев, получивший на вооружение противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун», никак не успокоится и продолжает обстреливать Змеиный.

Стремление украинской армии восстановить контроль над островом вполне понятно, так как он дает возможность держать на прицеле все подходы к Одессе и северо-западные участки Черного моря. Однако ВС РФ не отдадут Змеиный. В настоящий момент бороться с ракетами противника помогают средства ПВО, но единственный способ полностью прекратить обстрелы – это установить контроль над Одессой, цитирует слова военного эксперта «Общественная служба новостей».

Напомним, что помимо Одессы, ВС РФ атаковали Очаков, практически полностью уничтожив остатки украинского флота.

Вам может понравиться

Россияне с пенсией ниже 27 000 рублей получат право на дополнительную выплату

Российские пенсионеры с низким уровнем дохода смогут получить дополнительную выплату от государства. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в интервью порталу PRIMPRESS. По словам эксперта, получить выплату смогут неработающие пенсионеры.

Российских пенсионеров проинформировали об увеличении пенсии с 1 июля

Уже с 1 июля ряд российских пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты к пенсии. Подробности рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов в интервью изданию PRIMPRESS. Эксперт отметил, что ранее пенсионерам переставали начисляться

Часть пожилых граждан смогут получить единовременную выплату в размере 20 000 рублей

Пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что российские пенсионеры на следующей неделе смогут получить денежные выплаты. Начисляться они будут на региональном уровне. Право на получение единовременной финансовой помощи имеют пенсионеры, которые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |