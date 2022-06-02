Сокращение экспорта зерна не приведёт к мировому голоду. Однако без российских и белорусских сельскохозяйственных удобрений глобальные проблемы с продуктами питания могут возникнуть. Такое мнение высказал экономист Хаджимурад Белхароев – сообщает агентство “Прайм”.

По словам специалиста, мир сейчас обеспокоен тем, что из-за боевых действий с территории Украины не будет экспортироваться зерно. Однако по мнению Белхароева, это не большая проблема – Украина не является лидером по экспорту зерновых, на этом месте находятся Россия, США, Канада и Франция. Следовательно, говорить о том, что из-за сокращения экспорта зерна с Украины случится голод во всём мире, некорректно, подчеркнул эксперт.

Между тем спровоцировать дефицит продовольствия в мире может нехватка удобрений, которые многие страны импортировали из России. Сейчас, уточнил Белхароев, порты многих государств Запада для судов с российскими товарам закрыты из-за санкций. В то же время практически во всех странах плодородный слой земли уже исчерпан и обильного урожая без специальных добавок получить уже невозможно. Именно этот фактор и может спровоцировать нехватку продовольствия во всём мире в ближайшее время, считает специалист.