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Военный эксперт Владимир Евсеев уверен, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании самой большой армии в Европе – это угроза не столько для России, сколько для ее противников.

Он пояснил, что если Берлин действительно создаст такую армию, возникнет серьезная угроза для Калининградской области. Однако к ней Германии сперва придется пробить коридор через Литву. Поэтому первым боятся усиления бундесвера должен именно Вильнюс.

Кроме того, если ФРГ решат предъявить претензии России из-за Калининграда, то они вполне могут прихватить и часть польской территории. Поэтому Варшаве тоже стоит опасаться подобного развития событий.

Напомним, что ранее заявление Шольца прокомментировал политолог Алексей Мухин. Он считает, что Берлин таким образом хочет избавиться от американской оккупации и готовит большую армию, чтобы выступить против США и Великобритании.

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