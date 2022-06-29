Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что Россия несет потери в ходе спецоперации, однако их соотношение с украинскими составляет 1 к 20. Это подтверждает умение ВС РФ вести боевые действия. Также аналитик отметил, что в последнее время число потерь свелось к минимуму благодаря грамотной тактике и стратегии.

По словам эксперта, назвать потери ВС РФ критическими нельзя. Киев теряет гораздо больше, причем президент Украины Зеленский, постоянно сталкивается с проблемами, так как скрывать колоссальное число погибших и раненых бойцов становится все сложнее.

В интервью сайту “Украина.ру” эксперт выразил соболезнования семьям погибших российских воинов, заявил, что государство должно оказывать им всевозможную помощь, а также отметил, что хотя ситуация довольно сложная, но преувеличивать число потерь не стоит.