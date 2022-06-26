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Главная задача российских войск сейчас – прекратить обстрелы мирных городов Донбасса со стороны ВСУ и полностью освободить территории ЛНР и ДНР. Только потом можно концентрироваться на установлении контроля над другими регионами Украины, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

В интервью сайту «Украина.ру» он рассказал, что огромные потери вынуждают украинских боевиков сдаваться в плен либо отступать, оставляя на позиция технику и вооружение. Киев теряет танки и артиллерию, противотанковые комплексы и много другое. Превосходство ВС РФ очевидно, поэтому можно предположить, что за месяц или полтора все задачи на Донбассе будут решены.

После этого ВС РФ смогут продвигаться по направлению к Харькову, Запорожью и Одессе, причем делать это, практически не встречая сопротивления. Так как поражение на Донбассе сильно ударит по морально-психологическому состоянию украинской армии.

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