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Минобороны РФ и командование ВМС России сделали выводы после крушения крейсера «Москва», рассказал военный эксперт Владимир Ераносян. Он напомнил, что флагман Черноморского флота затонул в ходе буксировки в бухту Севастополя после детонации боеприпасов на борту.

Эксперт пояснил, что сейчас ВС РФ разворачивают на острове Змеиный комплексы ПВО малой дальности. Кроме того, там же в настоящий момент располагаются подразделения специального назначения, в которые включены боевые пловцы.

В интервью изданию «Украина.ру» Ераносян сообщил также, что Минобороны РФ внимательно отслеживает все события на Украине в режиме реального времени, что дает возможность вносить коррективы в действия российских войск, основанные на полученном опыте. При этом любые изменения обязательно коррелируются с задачами, поставленными перед армией и флотом Верховным главнокомандующим.

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