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Хваленые американские «Джавелины», с которыми украинские военные более или менее научились обращаться за три месяца боевых действий, являются абсолютно бесполезными против российских танков. Все дело в том, что США присылают Киеву исключительно списанное либо подлежащее списанию оружие, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Александр Артамонов.

Он пояснил, что срок бесперебойной эксплуатации американских противотанковых ракетных комплексов составляет не более 3-4 лет. Если же судить по маркировке оружия, которое достается российским военным в качестве трофеев, то оно выпущено 5-7 лет назад, а то и раньше.

В конструкции «Джавелинов» предусмотрено наличие баллонов с инертным газом, который на протяжении установленного срока эксплуатации обеспечивает эффективное охлаждение головки самонаведения ракет. Если они не работают, то боезаряды просто не в состоянии захватить цель. Поэтому ПТРК абсолютно бесполезны в бою и являются разве что дорогостоящей бутафорией, а не оружием.

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