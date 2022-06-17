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Кинбурнская коса и Очаков, которые почти освобождены российскими войсками, станут мощным плацдармом для продолжения всего Северного Причерноморья. Однако установить над ними полный контроль не так просто, рассказал военный эксперт Игорь Алексиевич.

Он пояснил, что на косе до сих пор сохранились укрепления, которые в разные годы возводились гениальными военными инженерами Эдуардом Тотлебеным и Дмитрием Карбышевым. Сейчас фортификационные сооружения вполне в состоянии выполнять свою целевую функцию, что создает некоторые проблемы. Кроме того, укрепления располагаются прямо посреди жилой застройки и штурм может стать причиной гибели большого количества мирных жителей.

При этом Алексиевич уверен, что Очаков и часть оставшаяся под контролем ВСУ часть Кинбурнской косы в свое время обязательно будут освобождены и полностью зачищены от боевиков противника.

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