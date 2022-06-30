Россия уже наносит удары по центрам принятия решений ВСУ, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин изданию “Украина.ру”. Он пояснил, что эти самые центры располагаются совсем не на Банковой или в здании Минобороны в Киеве, как ошибочно считают многие.

ВС РФ вполне могут нанести удары по Верховной раде или Офису президента Украины, но решения принимаются не там. Для этой цели используются как общие командные пункты, так и КП отдельных подразделений, которые располагаются непосредственно на Донбассе. И ВС РФ регулярно наносят по ним удары.

В таких центрах решения принимаются с участием инструкторов Североатлантического альянса и представителей украинского Генштаба. После чего они сразу же реализуются. Однако ВС РФ препятствуют этому, уничтожая командные пункты точными и эффективными ударами.