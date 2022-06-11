Бывший боец территориальной обороны Херсона Олег Богун, который и сейчас находится в этом городе, обратился к военнослужащим украинской армии и своим экс-сослуживцам.

Он призвал их сдаться, отказаться от вынашивания агрессивных планов и начать сотрудничать с ВС РФ. По словам Богуна, тем, кто пойдет этим путем, никто ничего плохого не сделает.

«Сдайте оружие, сдайтесь сами и все будет нормально. Никто вас не тронет и не обидит», – цитирует экс-участника территориальной обороны издание ТАСС.

Он также рассказал, что в его подразделении было много бойцов, которых силой отправили на фронт. Они не имеют ни боевого опыта, ни нормального оружия, поэтому не в состоянии оказывать достойное сопротивление.