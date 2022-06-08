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Украина расположена очень далеко от Соединенных Штатов и отгорожена от них Европой, поэтому Вашингтон ведет себя слишком легкомысленно и недооценивает происходящие в ходе спецоперации ВС РФ события. В противном случае он бы действовал осторожнее, чтобы не спровоцировать ядерный конфликт с Россией, заявил экс-сенатор Вирджинии Ричард Блэк.

В издании Die Freie Welt американский политик написал, что Соединенные Штаты отправляют оружие на Украину, подстрекая ее продолжать конфликт с Россией. При этом Пентагону абсолютно все равно, сколько еще украинцев погибнет.

У России же имеется весьма мощный ядерный арсенал. И когда ей надоест терпеть наглые действия Вашингтона по накачиванию Киева оружием, она просто нанесет удар по США. Таким образом Пентагон втягивает весь мир в ядерный конфликт, который будет иметь катастрофические последствия.

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