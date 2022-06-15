Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о сложностях, с которыми столкнулись ВС РФ в ходе наступления на Харьковскую область. Издание «Свободная пресса» сообщает, что российские военные освобождают населенные пункты, из которых ушли в апреле и мае текущего года, но делают это слишком медленно.

По мнению Стрелкова, проблема кроется в том, что по численности ВС РФ начинают уступать украинским войскам. Киев беспрерывно проводит мобилизацию, забрасывает на фронт всех подряд безо всяких исключений, что и объясняет возникновение такой ситуации.

В то же время российские войска выигрывают по количеству и качеству техники, что обеспечивает их превосходство. Поэтому они хоть и медленно, но отвоевывают ранее освобожденные территории и приближаются к Харькову.

Напомним, что ранее военные эксперты отмечали, что ВС РФ никуда не торопятся, а действуют наверняка, постепенно перемалывая силы противника и вытесняя его с позиций.