читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о сложностях, с которыми столкнулись ВС РФ в ходе наступления на Харьковскую область. Издание «Свободная пресса» сообщает, что российские военные освобождают населенные пункты, из которых ушли в апреле и мае текущего года, но делают это слишком медленно.

По мнению Стрелкова, проблема кроется в том, что по численности ВС РФ начинают уступать украинским войскам. Киев беспрерывно проводит мобилизацию, забрасывает на фронт всех подряд безо всяких исключений, что и объясняет возникновение такой ситуации.

В то же время российские войска выигрывают по количеству и качеству техники, что обеспечивает их превосходство. Поэтому они хоть и медленно, но отвоевывают ранее освобожденные территории и приближаются к Харькову.

Напомним, что ранее военные эксперты отмечали, что ВС РФ никуда не торопятся, а действуют наверняка, постепенно перемалывая силы противника и вытесняя его с позиций.

Вам может понравиться

Посол Украины Мельник обвинил власти ФРГ в негостеприимстве к украинским беженцам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обрушился с критикой в адрес властей ФРГ. На этот раз причиной стало якобы отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины. Об этом написали эксперты

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты за стаж

Уже с 14 июня некоторые российские пенсионеры смогут получить увеличенную пенсионную выплату за стаж свыше 20 лет. Дополнительная прибавка положена пожилым людям, которые смогут подтвердить стаж на северных территориях. Право

Иммунолог: исключать вероятность лабораторного происхождения коронавируса нельзя

Коронавирус (SARS-CoV-2) мог быть создан искусственно в лаборатории, но доказать это вряд ли получится. Такое мнение высказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В интервью ТАСС специалист рассказал, что полностью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |