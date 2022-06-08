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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, вероятно, в ближайшее время так и не сможет осуществить свою мечту. Ранее она заявляла, что любит путешествовать и поездка по Транссибирской железнодорожной магистрали в России была одной из её целей. Теперь эта поездка “неактуальна”, сказала Меркель на одном из мероприятий в Берлине.

Как передаёт ТАСС, Меркель неоднократно заявляла, что после ухода с должности намерена посвятить свободное время туристическим поездкам. Ещё одной важной целью экс-канцлер называла посещение Скалистых гор в США. На мероприятии в Берлине эта цель не отменялась.

Пост канцлера Германии Меркель занимала до 2021 года. До июня этого года она не высказывалась публично по поводу специальной военной операции на Украине и об отношении к России. 1 июня она выступила с речью на мероприятии, которое организовала Ассоциация немецких профсоюзов. Там Меркель впервые упомянула изменения в геополитической обстановке. Однако та встреча для широкой публики не транслировалась.

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