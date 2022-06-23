Соединенные Штаты начали новую холодную войну против Китая и России, однако если они не сумеют навести порядок внутри собственной страны, то проиграют главным конкурентам, уверен американский экономист Джозеф Стиглиц.

Он также отметил, что позиционирование холодной войны как борьбы демократических принципов с авторитаризмом выглядит просто смешно. Американские лидеры безо всяких предрассудков сотрудничают, к примеру, с Саудовской Аравией, в которой права человека нарушаются гораздо сильнее, чем в РФ и Китае. Поэтому новая война выглядит попыткой США удержать мировое господство, а не отстоять демократические ценности.

Социальные, экономические и политические основы Соединенных Штатов в настоящий момент являются крайне неопределенными. Поэтому другие государства вряд ли захотят поддерживать Вашингтон в развязанной ним холодной войне. А это автоматически приведет к его поражению. Но шансы на победу все же есть, однако для необходимо «навести порядок в собственном доме», считает эксперт.