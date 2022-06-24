К побережью Румынии движется нефтяное пятно, площадь которого составляет 9 квадратных километров. Оно возникло в результате удара украинских войск по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Действия Киева прокомментировал эксперт в области экологии Георгий Каваносян.

«Это государственный экологический терроризм, и он должен быть немедленно пресечен. Буровые платформы никогда нельзя делать целью в любом вооруженном конфликте, так же, как и космические спутники. Потому что в последнем случае мы потеряем околоземные орбиты на долгие десятилетия из-за космического мусора, а если подрывать буровые установки — потеряем на долгие годы целые акватории», – заявил он.

Эколог рассказал, что крупные разливы нефти уничтожают биоразнообразие, а также приводят в негодность пляжи. В качестве примера он привел катастрофу на мексиканской платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Каваносян призвал все страны Черноморского региона в Международный трибунал ООН и призывать Украину к ответу экологический терроризм.