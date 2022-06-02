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Укрепления на дальних подступах к Авдеевке заметно слабее, чем в Мариуполе, поэтому они легко уничтожаются интенсивным минометным огнем, рассказал гвардии ефрейтор морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селеверстов.

Он пояснил, что в Мариуполе все укрепления ВСУ строились «промышленным способом», причем на них не жалели бетона и металла. Поэтому их прочность не вызывала никаких сомнений. В Авдеевке же подобных фортификационных сооружений просто нет. Все, что выстроили украинские боевики на подступах к городу, без особых проблем разбивается с применением 120-миллиметровых минометов.

В Мариуполе, в отличие от Авдеевки, с укреплениями удалось справиться только благодаря использованию авиации и сверхмощных авиабомб, отметил боец Народной милиции.

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