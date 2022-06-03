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Народная милиция ДНР в настоящий момент пытается перекрыть трассы Орловка-Авдеевка, чтобы лишить боевиков ВСУ снабжения. Однако сделать это не так просто, так как противник оказывает отчаянное сопротивление, рассказал боец одного из подразделений НМ Степан Селеверстов.

Он пояснил журналистам портала “Украина.ру”, что военнослужащие ВСУ отлично знают местность и поэтому отслеживают буквально каждое перемещение бойцов ДНР. Как только осуществляется перемещение на новые позиции, по ним сразу же открывается интенсивный артиллерийский огонь. Поэтому окружить Авдеевку довольно сложно.

Чтобы причинить максимальный вред подразделениям Народной милиции, ВСУ задействуют новую хитрую тактику. Они не обращают внимание на продвижение войск ДНР до того момента, пока они не займут какую-то территорию. Как только это происходит, открывается артиллерийский огонь. Это создает дополнительные угрозы, однако НМ уже приспосабливается к подобным действиям врага.

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