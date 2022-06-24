Писатель Джордж Р.Р. Мартин в своем личном блоге подтвердил информацию, распространяемую в СМИ, о том, что он примет участие в создании сиквела “Игры престолов” о Джоне Сноу.

Мартин отметил, что рабочее название проекта – «Snow». Писатель добавил, что пока сценарий находится на стадии разработки. Он рассказал: «Это была идея Кита Харингтона. Я не могу назвать имена сценаристов и шоураннеров, но их тоже привел Кит. Они потрясающие».

Джордж Р.Р. Мартин подчеркнул, что очень часто не все сериалы доходят после написания сценария до запуска. Он выразил надежду, что хотя бы «один или два спин-оффа по «Игре Престолов» выйдут на экраны.

О том, что студия НВО приступила к работе над сиквелом по “Игре престолов” стало известно 17 июня.