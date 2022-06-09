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Президент США Джо Байден пошутил, заявив, что зовет на помощь бывшего главу государства Дональда Трампа, когда ему нужно срочно «спустить правительственные документы в унитаз». Подробности передает РИА Новости.

Такое ироничное заявление стало ответов на вопрос ведущего ABC Джимми Киммела. Он спросил главу государства о том, пользуется ли он личной уборной или той, что находится в Белом доме, чтобы избавиться от важных бумаг.

Так американский президент напомнил про публикацию журналистки издания New York Times Мэгги Хаберман, в которой она сообщила о том, что Трамп на посту президента США смывал важные документы в унитаз Белого дома. Подобными действиями он нарушал закон о хранении президентской документации. Но бывший президент назвал эту информацию фейком.

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