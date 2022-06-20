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Неподалеку от датского острова Борнхольм внезапно появились два корвета и патрульный самолет российских ВС. Портал Avia.Pro предположил, что они выполняли разведывательные функции. Кроме того, их действия могли быть связаны с недавним предоставлением Данией украинской армии противокорабельных ракет «Гарпун».

Авторы публикации ссылаются на спутниковые фото, на которых можно идентифицировать корветы проектов 1241 «Тарантул» и 21631 «Буян-М». Кроме того, космический аппарат зафиксировал присутствие у берегов Дании то ли патрульного самолета, то ли вертолета.

Официальной информации об этом не поступало. Цели, с которыми российские боевые корабли оказались у датского острова, также неизвестны. Сообщается, что границу территориальных вод Дании корветы не нарушали.

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