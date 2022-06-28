Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Два истребителя F-35 американских ВВС подошли на небезопасное расстояние к острову Змеиный. Портал Avia.Pro отмечает, что эта провокация может быть связана с бесплодными попытками ВСУ восстановить контроль над островной территорией.

Согласно данным мониторинговых сервисов, истребители приблизились к острову на 70 километров. Однако это расстояние может быть гораздо меньшим, так как один из самолетов периодически отключал транспондеры. Он пытался скрыть свой маршрут, что вполне можно назвать откровенной провокацией против России.

Эксперты предполагают, что один F-35 выполнял какую-то боевую задачу, подбираясь к острову на расстояние около 20-30 километров. Второй самолет прикрывал его и отвлекал внимание на себя, не отключая транспондер. О какой именно задаче идет речь, пока неизвестно.

Вам может понравиться

Жители Британии высмеяли лидеров G7, захотевших фото “круче, чем у Путина”

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли рассуждения лидеров “Большой семерки” о том, что можно сделать фото с голыми торсами, чтобы быть “круче” российского президента. Подробности передает РИА “Новости”. Один из

Kauppalehti: в Финляндии закрыли проект строительства АЭС с участием России

Сократить вредные выбросы в атмосферу, повысив потребление электричества, в ближайший десяток лет в Финляндии, скорее всего, не удастся. Реализация проекта по строительству крупной атомной электростанции с участием России сорвана. Об

RusVesna: Расчеты РСЗО в боях на Украине отправляют огненный “Град” на головы боевиков ВСУ

Портал «Русская весна» наглядно продемонстрировал эффективное использование ракетных систем залпового огня «Град» российскими военными. Эти установки дают возможность уничтожать позиции противника в боях за Донбасс, На кадрах видно, как ВС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |