Два истребителя F-35 американских ВВС подошли на небезопасное расстояние к острову Змеиный. Портал Avia.Pro отмечает, что эта провокация может быть связана с бесплодными попытками ВСУ восстановить контроль над островной территорией.

Согласно данным мониторинговых сервисов, истребители приблизились к острову на 70 километров. Однако это расстояние может быть гораздо меньшим, так как один из самолетов периодически отключал транспондеры. Он пытался скрыть свой маршрут, что вполне можно назвать откровенной провокацией против России.

Эксперты предполагают, что один F-35 выполнял какую-то боевую задачу, подбираясь к острову на расстояние около 20-30 километров. Второй самолет прикрывал его и отвлекал внимание на себя, не отключая транспондер. О какой именно задаче идет речь, пока неизвестно.