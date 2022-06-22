Если Premium-подписку в Telegram оформит всего 3% от всех пользователей, этого хватит, чтобы покрыть все расходы мессенджера. Об этом его основатель Павел Дуров рассказал у себя в телеграм-канале.

Дуров отметил, что в этом заключается “прелесть Telegram Premium”, – за счёт небольшой доли подписчиков мессенджер может покрывать расходы исключительно за счёт пользователей.

Платная версия мессенджера Telegram появилась в середине июня. Оформившим подписку пользователям в числе прочего предоставляется возможность подписаться на 1 тысячу каналов вместо стандартных 500, создать 20 папок с чатами вместо 10-ти, скачивать файлы на более высокой скорости, а также другие преимущества. При этом большинство основных функций Telegram остаются бесплатными.

Ранее Павел Дуров заявлял, что число пользователей Telegram превысило 700 миллионов. Таким образом, чтобы мессенджер окупал сам себя за счёт подписок, необходимо, чтобы их оформил 21 миллион человек.