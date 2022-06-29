В США решили ввести новую меру. Речь идет о расширении поставок нефти на мировой рынок, при этом снизив ее стоимость. Эта мера позволит «расширить и усилить энергетические ограничения», которые были введены ранее западными странами. Об этом сообщил глава Минфина США Джанет Йеллен. Подробности передает издание “Украина.ру“.

Но, по словам кандидата экономических наук Александра Дудчака, США не имеют право диктовать условия по ценам на нефть. Россия сама установит такую стоимость, какую посчитает нужной.

Эксперт отметил, что это уже не первый случай, когда США пытаются навязать свою политику ценообразования. Они делали это уже с Саудовской Аравией. Но и здесь такие “номера не прошли”. Россия сама знает, какую цену назначать за свои ресурсы и как с ними поступать.

Александр Дудчак подчеркнул: «Саудиты обладают суверенитетом, сами принимают вполне самостоятельные решения. Есть надежда, что они в дальнейшем будут придерживаться такой политики».