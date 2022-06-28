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Электросамокаты, сигвеи, моноколёса и другие так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ) продолжают оставаться опасными аппаратами для передвижения. Количестве ДТП с участием СИМ с января по май этого года выросло более чем на треть по сравнению с таким же периодом года прошлого. Такие данные приводит газета “Известия”, ссылаясь на официальную статистку МВД России.

Уточняется, что в этом году уже зафиксировано 158 ДТП с участием СИМ, в прошлом году за пять месяцев было зарегистрировано 117 происшествий. При этом в текущем году уже погиб один человек, ещё более 160 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Необходимость менять Правила дорожного движения (ПДД) признают специалисты МВД. Поправки, которые ограничивают передвижение СИМ уже имеются в наличии и согласованы. Однако вряд ли они будут приняты в ближайшее время. По словам специалистов, действующие нормы позволяют менять ПДД только целиком, без внесения отдельных поправок.

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