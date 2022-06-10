Журналист, публицист и сбежавший из России иноагент Александр Невзоров* в личном Telegram-канале отреагировал на новость об аресте своего имущества на берегу Финского залива. Спасти недвижимость телеведущего не удалось даже губернатору Северной столицы Александру Беглову.

Информация об аресте имущества Невзорова* появилась в Сети 10 июня. Эксперты оценили стоимость недвижимости и участка публициста в 7,8 млн рублей – на территории помимо шикарного особняка также располагаются хозяйственные постройки и конюшни. Этой суммы хватит, чтобы покрыть штраф по статье о дискредитации действий российских военнослужащих в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса, если суд выберет такую меру наказания.

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«Из дорогого – там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много. <…> Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду и был ко всему готов», – отметил журналист в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что затормозить процесс ареста имущества журналиста мог петербургский градоначальник Александр Беглов. Ранее в Сети уже появлялась информация о дружбе управленца и журналиста. Невзоров мог оказывать консультационные услуги градоначальнику в рамках губернаторских выборов 2019 года. Позднее представители Смольного удалили соответствующую информацию из свободного доступа.

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