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Шоумен и близкий друг украинского президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, почему он отказался участвовать в боевых действиях. О своем отказе он рассказал украинским журналистам. Подробности передает “Московский Комсомолец“.

Кошевой заявил, что не планирует отправиться в зону боевых действий, так как у него отсутствуют какие-либо навыки. Он отметил, что из-за отсутствия необходимых умений и навыков он уже в первый же день нахождения на фронте “поймает” пулю от снайпера.

Кошевой говорит о том, что его помощь армии Украины будет минимальной. Он отметил, что предполагаемый сценарий понравится только хейтерам, которые смогут порадоваться его гибели.

При этом в рядах ВСУ все больше становится бойцов, у которых полностью отсутствуют боевые навыки и необходимый опыт.

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