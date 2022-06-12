Почти 300 миллионов рублей хотят владельцы доменного имени, которое полностью совпадает с названием сети быстрого питания “Вкусно и точка”. Под таким названием 12 июня в Москве открылись первые рестораны на месте бывшего McDonald’s.

Как сообщает РБК, домен vkusno-i-tochka.ru зарегистрировали за пару дней до официального открытия сети. Тогда же он и был выставлен на продажу за 298,7 миллиона рублей.

Кто владеет доменным именем неизвестно. В публичном доступе такой информации нет, данные о владельце доменного имени скрыты. Известно только, что сам домен оплатили на год – до 10 июня 2023 года.

В середине мая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заявила об уходе из России, позже активы компании в виде 850 ресторанов были проданы бизнесмену Александру Говору. В течение лета все они должны открыться под новым названием “Вкусно и точка”.