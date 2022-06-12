читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Почти 300 миллионов рублей хотят владельцы доменного имени, которое полностью совпадает с названием сети быстрого питания “Вкусно и точка”. Под таким названием 12 июня в Москве открылись первые рестораны на месте бывшего McDonald’s.

Как сообщает РБК, домен vkusno-i-tochka.ru зарегистрировали за пару дней до официального открытия сети. Тогда же он и был выставлен на продажу за 298,7 миллиона рублей.

Кто владеет доменным именем неизвестно. В публичном доступе такой информации нет, данные о владельце доменного имени скрыты. Известно только, что сам домен оплатили на год – до 10 июня 2023 года.

В середине мая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заявила об уходе из России, позже активы компании в виде 850 ресторанов были проданы бизнесмену Александру Говору. В течение лета все они должны открыться под новым названием “Вкусно и точка”.

Вам может понравиться

RusVesna: Подразделения ВС РФ выжигает укрепрайон ВСУ на Луганщине

В районе поселка Врубовка, установление контроля над которым позволит ВС РФ полностью отрезать украинских боевиков от трассы Артемовск-Лисичанск, минувшей ночью продолжались ожесточенные бои. Для уничтожения хорошо укрепленных позиций противника российские

Генерал ВСУ Красильников: “Даже мотивированные бойцы теряют волю к победе и службе”

Бригадный генерал ВСУ Дмитрий Красильников, который командует оперативным объединением «Север» рассказал о положении дел в украинской армии. Он заявил, что даже мотивированные и сильные бойцы, приходящие на фронт, быстро теряют

Инженер Google пришел к выводу, что созданный компанией искусственный интеллект обладает собственным разумом

В ходе тестирования нейросети LaMDA специалист компании Google Блейк Лемойн заявил, что искусственный интеллект обладает собственным сознанием. Он разъяснил, что нейросеть воспринимает себя личностью, а ее разум находится на уровне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |