Усилия, которые Соединенные Штаты на протяжении трех месяцев предпринимали для изоляции России, завершились провалом, заявил доктор философии Уильям Молоуни. Он также констатировал исчезновение у американцев всякого интереса к Украине.

По словам научного сотрудника Христианского университета, конфликты в других регионах планеты интересуют граждан США только вначале, когда они активно раскручиваются американским правительством. Однако со временем интерес угасает, а политическое единство начинает стремительно разваливаться. Именно это сейчас и происходит по отношению к Украине.

Если в марте 60 процентов американцев высказывались в поддержку действий Вашингтона на Украине, то сейчас этот показатель снизился до 45 процентов. Многие СМИ с изрядной долей скептицизма стали относится к заявлениям властей о поддержке Киева, а европейские союзники США все чаще заговаривают о необходимости прекращения конфликта и компромиссах.