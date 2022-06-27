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Российских пенсионеров предупредили о необходимости успеть оформить выплату. Речь идет о единовременной сумме в размере 10 000 рублей. Подать заявление на ее получение нужно до 30 июля этого года. Подробности рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Денежные средства являются разовой выплатой, которая производится на региональном уровне. На получение денежной суммы могут рассчитывать пожилые граждане, которые проходят вакцинацию. Местные власти поддерживают пенсионеров, которые сделают прививку от коронавируса впервые или пройдут процедуру ревакцинации.

На выплату могут рассчитывать пенсионеры, проживающие в Москве. Для получения денежных средств у гражданина должен быть полис ОМС. Право на выплату имеют граждане в возрасте от 65 лет. После вакцинации они получают подарочный набор, но могут отказаться от него. Для получения вместо набора денежной выплаты нужно оформить заявление.

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