Молдавия хочет стать европейской больше, чем сами европейцы. Ассоциируется это у страны с антироссийской позицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности передает “Газета.ру”.

Дмитрий Песков прокомментировал: “Мы видим, про Украину тут не чего говорить, тут и так все понятно, но мы видим, например, Молдавию, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы. Она из кожи вон пытается принимать какие-то меры и во многом ее вот этот кандидатский статус почему ассоциируется с антироссийскостью, то есть, чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, тем больше они должны нравиться европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило”.

Песков вспомнил один случай, который произошел более 20 лет назад. В то время он служил дипломатом Турции в посольстве Советского Союза. Тогда Турция очень стремилась стать членом Евросоюза. Она была готова на все, чтобы стать частью Европы. Песков добавил: “Видно, что дальше этого кандидатства Турция не двинулась, но при этом она стала суверенной, независимой страной”.