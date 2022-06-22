Минобороны РФ сообщило о массированном ударе ВСУ по острову Змеиный, пишет портал Avia.Pro. Сообщается об использовании 21 ракеты неизвестной РСЗО, а также о четырех «Точках-У». Кроме того, украинские военные использовали гаубицы M777, полученные от Соединенных Штатов.

Также Киев совершил авианалет на остров, используя 15 беспилотников. Они направлялись двумя БПЛА Bayraktar TB2, но своих целей достичь не сумели. 13 дронов сбила система ПВО, развернутая на Змеином.

Также зенитно-ракетные комплексы ВС РФ перехватили все ракеты «Точка-У» и снаряды РСЗО. Серьезных разрушений на острове нет, инфраструктура не пострадала. Очередная атака ВСУ, несмотря на ее масштаб, с треском провалилась, рассказало ведомство.

Напомним, что Змеиный является стратегически важным островом, позволяющим контролировать ситуацию на побережье Одессы и в северо-западной части Черного моря. Именно поэтому ВСУ время от времени пытаются вернуть контроль над ним.