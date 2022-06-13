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Российский спецназ получит на вооружение новейшую багги-амфибию. Это уникальный автомобиль на шести колесах сможет передвигаться по пересеченной местности в любых погодных условиях, а также эффективно преодолевать водные преграды, передает РИА Новости.

Вес этого вездехода составит около 1200 килограммов. Колеса его устроены таким образом, чтобы в зимнее время или на сложном рельефе на них можно было установить гусеницы. Также предусмотрено наличие водоходного винта.

По словам разработчиков, скорость багги составит до 120 километров в час при движении по суше без гусениц. По воде она сможет достигать 12 км/ч.

Еще одно преимущество нового мотовездехода – это возможность его транспортировки в вертолетах.

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